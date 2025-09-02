Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

El Chontico Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, fruta típica del suroccidente colombiano, y cada noche reúne a miles de apostadores que sueñan con cambiar su vida gracias a la suerte.

Con apuestas accesibles desde $500 hasta $25.000, los jugadores participan con la ilusión de acertar el número ganador en el orden exacto. Desde 2025, el sorteo incluye la quinta balota, un número adicional que aumenta las oportunidades de llevarse un premio más alto.

Resultado oficial del Chontico Noche – 2 de septiembre de 2025

En el sorteo del martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados fueron los siguientes:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora se juega el Chontico Noche?

El sorteo se realiza todos los días, en horarios diferentes según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además de este sorteo, la Lotería del Chontico ofrece otras opciones como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con jugada especial todos los jueves en la noche.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Los participantes cuentan con varias formas de apostar, cada una con premios distintos:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: l as cuatro cifras en cualquier orden.

as cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincide con las tres últimas cifras exactas.

coincide con las tres últimas cifras exactas. Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se gana con la última cifra del resultado.

Costos de las apuestas

El Chontico Noche es un juego pensado para todos los bolsillos:



Valor mínimo por tiquete : $500

: $500 Valor máximo por apuesta: $10.000

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar los siguientes documentos básicos:

Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio en UVT (Unidades de Valor Tributario), se solicitan requisitos adicionales:

