Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Terremoto Afganistán
Ecopetrol
Valeria Afanador
Convocatoria Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

El chance Chontico Noche juega todos los días en la noche. Revise aquí el número ganador hoy 1 de septiembre de 2025.

Chontico Noche resultado del último sorteo
Chontico Noche es uno de los chances más populares en Colombia.
Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 05:42 p. m.

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más populares y tradicionales en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este juego rinde homenaje al chontaduro, una fruta típica del suroccidente colombiano, y cada noche reúne a miles de jugadores que buscan tentar a la suerte.

Con apuestas desde $500 hasta $25.000, los participantes pueden ganar acertando el número sorteado en el orden exacto de izquierda a derecha. Desde 2025, además, se añadió la opción de la quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de obtener mayores premios.

Resultado oficial del Chontico Noche – 1 de septiembre de 2025

En el sorteo realizado el lunes, 1 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron:

  • Número ganador:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Quinta balota:

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

Este sorteo se celebra todos los días de la semana, en diferentes horarios según la jornada:

  • Lunes a viernes: 7:00 p.m.
  • Sábados: 10:00 p.m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además del Chontico Noche, la Lotería del Chontico ofrece otras alternativas como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con jugada especial los jueves en la noche.

Modalidades de juego en el Chontico Noche

Los jugadores tienen varias formas de apostar, cada una con reglas y premios distintos:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.
  • Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: coincide con las tres últimas cifras exactas.
  • Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acierto exacto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra o uña: se gana con la última cifra del resultado.

Costos de las apuestas

El Chontico Noche es accesible para todos los bolsillos:

  • Valor mínimo por tiquete: $500
  • Valor máximo por apuesta: $10.000

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Para reclamar un premio es necesario presentar ciertos documentos, que varían según el monto ganado:

Documentos básicos obligatorios:

  • Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (en UVT):

  • Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.
  • Mayor a 182 UVT: además de lo anterior, se debe presentar una certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Chontico Noche

Resultados del chance