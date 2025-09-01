Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más populares y tradicionales en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este juego rinde homenaje al chontaduro, una fruta típica del suroccidente colombiano, y cada noche reúne a miles de jugadores que buscan tentar a la suerte.

Con apuestas desde $500 hasta $25.000, los participantes pueden ganar acertando el número sorteado en el orden exacto de izquierda a derecha. Desde 2025, además, se añadió la opción de la quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de obtener mayores premios.

Resultado oficial del Chontico Noche – 1 de septiembre de 2025

En el sorteo realizado el lunes, 1 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

Este sorteo se celebra todos los días de la semana, en diferentes horarios según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además del Chontico Noche, la Lotería del Chontico ofrece otras alternativas como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con jugada especial los jueves en la noche.



Modalidades de juego en el Chontico Noche

Los jugadores tienen varias formas de apostar, cada una con reglas y premios distintos:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincide con las tres últimas cifras exactas.

coincide con las tres últimas cifras exactas. Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se gana con la última cifra del resultado.

Costos de las apuestas

El Chontico Noche es accesible para todos los bolsillos:



Valor mínimo por tiquete: $500

$500 Valor máximo por apuesta: $10.000

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Para reclamar un premio es necesario presentar ciertos documentos, que varían según el monto ganado:

Documentos básicos obligatorios:



Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (en UVT):

