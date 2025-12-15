Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes 15 de diciembre de 2025

El Chontico Noche volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia durante la noche del lunes, 15 de diciembre de 2025, reafirmando su lugar como uno de los chances más tradicionales y consultados del país. Este sorteo, estrechamente vinculado a la identidad del Valle del Cauca, continúa ganándose la confianza de miles de jugadores gracias a su historia, facilidad de participación y la cercanía que ha construido con el público a lo largo de los años.

Resultado oficial del Chontico Noche – 15 de diciembre de 2025

La transmisión oficial del sorteo confirmó la siguiente combinación ganadora, que definió la suerte de los apostadores en esta jornada nocturna:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Como es habitual, miles de personas siguieron el sorteo en tiempo real para verificar sus apuestas y conocer de inmediato los resultados oficiales.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios establecidos que permiten a los jugadores planificar sus apuestas y consultar los resultados de manera clara y organizada. Los sorteos se realizan en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras opciones como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega cada jueves y se caracteriza por entregar premios especiales, ampliando así las alternativas para los participantes.



Modalidades de apuesta disponibles

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a diferentes preferencias y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): exige acertar el número exacto en el orden correcto.

exige acertar el número exacto en el orden correcto. Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden de las cifras.

permite ganar sin importar el orden de las cifras. Tres cifras : disponible en modalidad directa o combinada.

: disponible en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra (uña): se basa en acertar únicamente la última cifra del sorteo.

Esta diversidad convierte al Chontico Noche en un chance flexible, con opciones que van desde apuestas sencillas hasta jugadas con premios más altos.



Costos de participación

El Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más accesibles del país, permitiendo participar con montos bajos. Los valores establecidos por el operador son:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos rangos facilitan el acceso a un público amplio, sin necesidad de realizar grandes inversiones.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Para reclamar un premio, el operador del Chontico Noche establece un proceso sencillo y transparente. El ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor valor, el operador puede solicitar documentación adicional, de acuerdo con sus políticas internas. Cumplir con estos pasos garantiza un proceso de pago ágil y sin inconvenientes.