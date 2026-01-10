Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 10 de enero de 2026

El Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia durante las jornadas nocturnas. Su trayectoria, la constancia de sus sorteos y una mecánica sencilla han permitido que miles de jugadores revisen a diario los resultados del chance, con la expectativa de que el número elegido coincida con la combinación ganadora.

Los números publicados corresponden únicamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para comparar con los tiquetes de apuesta. Por esta razón, las autoridades recomiendan consultar siempre los resultados a través de los canales oficiales del operador, ya que esta es la forma adecuada de confirmar premios y evitar inconvenientes al momento de iniciar un proceso de cobro.

Resultado oficial del Chontico Noche hoy, sábado 10 de enero de 2026

Durante la transmisión oficial del sorteo se dio a conocer la combinación que definió la suerte de los jugadores en esta edición nocturna. El resultado fue: 8130 - 4



Número ganador: 8130

Tres últimas cifras: 130

Dos últimas cifras: 30

Quinta balota: 4

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios definidos que facilitan a los jugadores la organización de sus apuestas y la consulta oportuna de los resultados oficiales:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras opciones como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se destaca por entregar premios especiales. Estas alternativas amplían la oferta del chance y atraen a distintos tipos de jugadores.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para diferentes preferencias y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

Cuatro cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Esta diversidad permite participar tanto con apuestas simples como con combinaciones más elaboradas, según la estrategia de cada jugador.



Costos de participación

El Chontico Noche se caracteriza por ser un juego accesible, diseñado para distintos presupuestos y enfocado en una participación responsable:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estas condiciones facilitan la participación de un amplio público interesado en los resultados del chance.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche es claro y transparente. El ganador debe presentar el tiquete original en buen estado junto con un documento de identidad vigente. En el caso de premios de mayor valor, el operador puede solicitar documentación adicional, de acuerdo con sus políticas internas.

