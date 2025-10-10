Chontico Noche resultado del último sorteo hoy viernes 10 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha posicionado como uno de los juegos de azar más queridos en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde forma parte de la rutina nocturna de miles de apostadores. Inspirado en el tradicional chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo combina tradición, emoción y esperanza, ofreciendo cada noche la posibilidad de cambiar el rumbo de la suerte.

Número ganador del Chontico Noche – Viernes 10 de octubre de 2025

Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta:

Este resultado corresponde al sorteo nocturno del viernes 10 de octubre de 2025, que, como es habitual, convocó a miles de jugadores en todo el país.



Horarios de los sorteos

El Chontico Noche se realiza todos los días, brindando múltiples oportunidades para participar:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, los apostadores pueden probar suerte en Chontico Día y en el Súper Chontico Noche, un sorteo especial que se realiza cada jueves con premios adicionales, aumentando las probabilidades de ganar.



Modalidades de apuesta

El juego ofrece diversas opciones para adaptarse a la estrategia de cada participante:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Costos de participación

Una de las grandes ventajas del Chontico Noche es su accesibilidad económica, lo que permite que personas de distintos perfiles participen:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Requisitos para reclamar premios

Para reclamar un premio es obligatorio presentar:



El tiquete original en buen estado.

Un documento de identidad vigente.

Dependiendo del monto, se aplican las siguientes condiciones adicionales:

