Chontico Noche resultado del último sorteo hoy viernes 14 de noviembre de 2025

El Chontico Noche continúa fortaleciéndose como uno de los sorteos más emblemáticos de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde forma parte de la rutina nocturna de miles de apostadores. Este clásico del azar mezcla entretenimiento, esperanza y tradición cultural, elementos que lo han convertido en una de las apuestas más representativas del país. Inspirado en el tradicional chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo mantiene viva una costumbre que reúne a familias y amigos alrededor del número ganador.

Resultado del Chontico Noche – 14 de noviembre de 2025

Durante la noche del viernes, 14 de noviembre de 2025, el sorteo del Chontico Noche entregó el siguiente resultado oficial:



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Las autoridades del sorteo recordaron a los jugadores la importancia de verificar el tiquete en un punto de venta autorizado para confirmar cualquier premio. ¡Felicitaciones a los ganadores de la jornada!



Horarios oficiales del Chontico Noche

El sorteo mantiene una programación estable durante toda la semana:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de la edición nocturna, los apostadores pueden participar en otras opciones como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se realiza cada jueves con premios especiales.



Modalidades de apuesta

El Chontico Noche ofrece varias opciones para que cada jugador elija la forma de participar que mejor se adapte a su estilo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

acierto exacto del número completo. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo o combinado: acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Costos de participación

Una de las grandes ventajas del Chontico Noche es su accesibilidad:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Gracias a esta flexibilidad, jugadores con diferentes presupuestos pueden disfrutar de la emoción del sorteo cada noche.



Requisitos para reclamar premios

Para garantizar transparencia en el proceso, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad vigente

Dependiendo del valor del premio, se pueden solicitar requisitos adicionales:

