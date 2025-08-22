Chontico Noche resultado del último sorteo hoy viernes 22 de agosto de 2025

El Chance Chontico Noche sigue siendo uno de los juegos de azar más populares en el Valle del Cauca. Inspirado en el chontaduro, fruto característico de la región, este sorteo es operado por la Lotería del Chontico, reconocida por su transparencia y seriedad en cada resultado.

Número ganador del Chontico Noche

En el sorteo del viernes, 22 de agosto de 2025, la suerte sonrió a los siguientes números:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Como siempre, se recomienda verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.



¿Cómo jugar al Chance Chontico Noche?

El Chontico Noche ofrece distintas maneras de ganar según la cantidad de cifras acertadas:



Superpleno (4 cifras directo): acertar las cuatro cifras exactas.

acertar las cuatro cifras exactas. Combinado 4 cifras: ace rtar las cuatro cifras en cualquier orden.

rtar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidir con las tres últimas cifras exactas.

coincidir con las tres últimas cifras exactas. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): dos últimas cifras en orden exacto.

dos últimas cifras en orden exacto. 1 cifra (uña): la última cifra.

Desde 2025, este juego incluyó la quinta balota, aumentando las oportunidades de ganar.



Valor de las apuestas

El juego se adapta a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Horarios del sorteo

Los sorteos del Chontico Noche se realizan todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, existen variantes como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con sorteos especiales cada jueves en la noche.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Para reclamar un premio, el jugador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento.

Según el valor del premio, se aplican requisitos adicionales:

