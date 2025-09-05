Chontico Noche resultado del último sorteo hoy viernes 5 de septiembre de 2025

El Chontico Noche se ha convertido en uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, fruta tradicional del suroccidente colombiano, y cada noche reúne a miles de apostadores que sueñan con transformar su suerte con una jugada afortunada.

Con apuestas desde $500 hasta $25.000, el juego ofrece distintas modalidades que permiten participar de manera sencilla y emocionante. Desde 2025, incluye la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de ganar premios mayores.

Resultados oficiales del 5 de septiembre de 2025

En la más reciente jornada del Chontico Noche, los números ganadores fueron los siguientes:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora se juega el Chontico Noche?

El sorteo se realiza todos los días de la semana en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además del sorteo nocturno, la Lotería del Chontico también ofrece el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último con jugada especial cada jueves.



Modalidades de juego

El Chontico Noche cuenta con diferentes formas de apostar, pensadas para todo tipo de jugadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: las c uatro cifras en cualquier orden.

uatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

coincidencia exacta con las tres últimas cifras. Combinado tres cifras : tres últimas cifras en cualquier orden.

: tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): se gana con la última cifra del sorteo.

Costos de las apuestas

El sistema de apuestas es flexible y se ajusta a distintos presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500

Valor máximo por apuesta: $10.000

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Los ganadores deben presentar los siguientes documentos en los puntos autorizados:



Tiquete original en buen estado (sin tachones ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto en UVT (Unidades de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

