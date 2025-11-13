ColorLoto de Baloto: resultados del sortero de hoy 13 de noviembre de 2025

El sorteo número 0130 de ColorLoto de Baloto, realizado este jueves, 13 de noviembre de 2025, dejó como resultado la siguiente combinación de balotas:

El acumulado previo del sorteo era de $1.250 millones, pero al no registrarse ganador del premio mayor, el acumulado aumentó a $1.260 millones para el próximo sorteo.

Balance del sorteo

Aunque no hubo ganador de la categoría mayor, cientos de apostadores obtuvieron premios en las demás modalidades. Con un nuevo acumulado que asciende a $1.260 millones, aumenta la expectativa para el próximo sorteo del ColorLoto de Baloto.