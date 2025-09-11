Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy jueves 11 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana se ha convertido en uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, gracias a su facilidad de participación, la diversidad de modalidades y la amplia red de puntos de venta autorizados en ciudades y municipios de todo el país.

Su éxito radica en un formato sencillo que combina emoción y múltiples oportunidades de ganar, lo que lo hace atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes. Desde 2025, además, el juego incorporó la quinta balota, un número adicional que incrementa las posibilidades de obtener premios más altos.

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 11 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Modalidades de juego y sistema de premios

El Dorado Mañana ofrece diferentes formas de apuesta, cada una con pagos que varían según el valor jugado. Así funcionan los aciertos por cada peso apostado:



Cuatro cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. Tres últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. Dos últimas cifras o “pata”: 50 veces la apuesta.

50 veces la apuesta. Última cifra o “uña”: 5 veces la apuesta.

Este sistema permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y presupuesto.



Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m.. Es importante tener en cuenta que no se juega los domingos ni en días festivos, por lo que quienes deseen participar deben planear sus apuestas de acuerdo con este calendario.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

La empresa Paga Todo establece que, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 solo pueden cobrarse en puntos de venta autorizados.

Para reclamar el dinero, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

