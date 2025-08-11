Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy lunes, 11 de agosto de 2025

El Dorado Mañana, uno de los sorteos más populares del chance en Colombia, está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país donde haya puntos de venta autorizados. Su mecánica de premios varía según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad de la apuesta, ofreciendo pagos atractivos por cada peso jugado:



4 cifras (directa): 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras (combinada): 208 veces su apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces su apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces su apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces su apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces su apuesta.

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 11 de agosto de 2025 es (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los apostadores también pueden optar por la “quinta balota” o “número adicional”, una jugada especial que incrementa las posibilidades de aumentar las ganancias al combinarla con otras cifras ganadoras.



A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo del Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado, y los resultados están disponibles después de las 11:00 a.m.. En domingos y días festivos no se realiza el sorteo.



¿Qué necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con estos requisitos:

