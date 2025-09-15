Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy lunes 15 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos más reconocidos en Colombia. Su éxito radica en la facilidad para jugar, la variedad de modalidades disponibles y la extensa red de puntos de venta en todo el país. Cada mañana, miles de apostadores participan con la ilusión de ganar y llevarse atractivos premios en efectivo.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 15 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el 2025, el juego incorporó la quinta balota, un número adicional que aumenta las probabilidades de obtener premios más altos, convirtiéndolo en una opción aún más atractiva para los apostadores.



Modalidades de juego y sistema de premios

Este sorteo ofrece múltiples alternativas para que cada jugador escoja la que más se ajuste a su estrategia y presupuesto. Las ganancias dependen del monto apostado y se multiplican de la siguiente manera:



Cuatro cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta.

Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

Tres últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

Dos últimas cifras o “pata”: 50 veces la apuesta.

Última cifra o “uña”: 5 veces la apuesta.

Horario del sorteo

El Dorado Mañana se juega de lunes a sábado a las 11:00 a.m.. Es importante tener en cuenta que no se realiza los domingos ni en días festivos, por lo que los jugadores deben organizar sus apuestas con anticipación.



Cómo reclamar los premios

La empresa Paga Todo establece que, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 solo pueden cobrarse en puntos de venta autorizados.

Para reclamar el dinero, los ganadores deben cumplir con las siguientes condiciones:

