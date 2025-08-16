Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado 16 de agosto de 2025

El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más tradicionales y jugados en Colombia, disponible en la mayoría de ciudades y municipios a través de puntos de venta autorizados.

Su popularidad radica en la sencillez para participar y en las diferentes modalidades que ofrecen múltiples posibilidades de ganar. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado, 16 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cómo se juega el Dorado Mañana?

Los premios del Dorado Mañana dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad elegida al momento de apostar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces la apuesta.

paga 4.500 veces la apuesta. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 últimas cifras directo (pata): paga 50 veces la apuesta.

paga 50 veces la apuesta. 1 cifra directa (uña): paga 5 veces la apuesta.

Desde 2025, los jugadores también cuentan con la modalidad de la quinta balota o número adicional, que incrementa las posibilidades de obtener mayores ganancias.



¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m.. Cabe resaltar que los domingos y festivos no se lleva a cabo. Los resultados se publican pocos minutos después de la transmisión oficial.



Requisitos para reclamar un premio

La empresa Paga Todo informó que, desde el 1 de febrero de 2015, el pago de premios iguales o superiores a $100.000 se realiza únicamente en puntos autorizados. Para reclamarlos, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

