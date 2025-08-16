Publicidad

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado 16 de agosto de 2025

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Revise aquí el número ganador del sorteo de hoy 16 de agosto de 2025.

Foto: Dorado Mañana
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 16, 2025 10:27 a. m.

El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más tradicionales y jugados en Colombia, disponible en la mayoría de ciudades y municipios a través de puntos de venta autorizados.

Su popularidad radica en la sencillez para participar y en las diferentes modalidades que ofrecen múltiples posibilidades de ganar. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado, 16 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta: 

¿Cómo se juega el Dorado Mañana?

Los premios del Dorado Mañana dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad elegida al momento de apostar:

  • 4 cifras directo: paga 4.500 veces la apuesta.
  • 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras directo: paga 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras directo (pata): paga 50 veces la apuesta.
  • 1 cifra directa (uña): paga 5 veces la apuesta.

Desde 2025, los jugadores también cuentan con la modalidad de la quinta balota o número adicional, que incrementa las posibilidades de obtener mayores ganancias.

¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m.. Cabe resaltar que los domingos y festivos no se lleva a cabo. Los resultados se publican pocos minutos después de la transmisión oficial.

Requisitos para reclamar un premio

La empresa Paga Todo informó que, desde el 1 de febrero de 2015, el pago de premios iguales o superiores a $100.000 se realiza únicamente en puntos autorizados. Para reclamarlos, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original, diligenciado en la parte posterior.
  3. Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el trámite.
