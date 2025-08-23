Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado 23 de agosto de 2025

El Dorado Mañana es uno de los chances más reconocidos en Colombia y se encuentra disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.

Su popularidad radica en la facilidad para jugar y en la posibilidad de ganar premios significativos con diferentes modalidades de apuesta. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado, 23 de agosto de 2025 es el 9062 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9062

Dos últimas cifras: 62

Tres últimas cifras: 062

La quinta: 5

¿Cómo se pagan los premios del Dorado Mañana?

Las ganancias dependen de la modalidad de juego elegida. Por cada peso apostado, los premios se pagan de la siguiente manera:



Cuatro cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. Tres últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. Dos últimas cifras directo (pata): 50 veces la apuesta.

50 veces la apuesta. Una cifra directa (uña): 5 veces la apuesta.

Desde 2025, se incorporó la opción de la quinta balota, un número adicional que incrementa las oportunidades de ganar al combinarse con las cifras principales.



¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?

El sorteo se realiza de lunes a sábado después de las 11:00 a. m.. Es importante tener en cuenta que no se juega domingos ni festivos.



Requisitos para reclamar un premio

La empresa Paga Todo estableció que, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se entregan en sus puntos autorizados. Para reclamar, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado con los datos al reverso.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el trámite.

De esta manera, el Dorado Mañana sigue consolidándose como una de las opciones de azar más jugadas en el país, ofreciendo emoción diaria y la posibilidad de llevarse atractivos premios con una apuesta mínima.