Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, sábado 28 de marzo de 2026

El chance Dorado Mañana sigue consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes buscan conocer los resultados pocas horas después de realizar su apuesta. Su frecuencia diaria y su esquema de premios lo convierten en una opción atractiva para miles de jugadores en el país.



Número ganador del Dorado Mañana hoy, sábado 28 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 28 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El plan de premios del Dorado Mañana establece diferentes niveles de ganancia según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Este sistema permite obtener premios incluso sin acertar el número completo. Actualmente, los pagos por cada peso apostado son:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado 1 cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad adicional que amplía las posibilidades de obtener premios y ha incrementado el interés de los jugadores frecuentes.



Horario del sorteo Dorado Mañana

Uno de los aspectos más valorados por los participantes es la claridad en su programación, lo que facilita la consulta de resultados el mismo día.

El sorteo se realiza en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Gracias a este horario fijo, los jugadores pueden verificar rápidamente si su número resultó ganador tras realizar su apuesta.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

En caso de resultar ganador, el proceso de cobro debe realizarse en un punto autorizado. Para premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir ciertos requisitos establecidos por la empresa operadora.

Los documentos y condiciones son:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estos requisitos permite validar el premio y garantizar un pago seguro, evitando inconvenientes durante el proceso.