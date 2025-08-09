Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy sábado, 9 de agosto de 2025

El Chance Dorado Mañana reveló este sábado 9 de agosto de 2025 su número ganador, como cada jornada de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Este sorteo, uno de los más populares en Colombia, se realiza en vivo y cuenta con puntos de venta autorizados en la mayoría de ciudades y municipios del país.

Las ganancias del Dorado Mañana dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad elegida. Así se paga por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras (combinada): 208 veces.

3 últimas cifras (directa): 400 veces.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces.

Desde 2025, los jugadores pueden incluir una quinta balota o número adicional, lo que aumenta las posibilidades de alcanzar un premio mayor si se acierta junto con las demás cifras.

El número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 9 de agosto de 2025. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Horario del sorteo

El Dorado Mañana se juega únicamente de lunes a sábado y sus resultados se publican poco después de las 11:00 a. m. En domingos y festivos no se realiza el sorteo.



Cómo reclamar un premio

Según Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan exclusivamente en puntos autorizados de la red, cumpliendo los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, con todos los campos diligenciados en la parte posterior.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el cobro.

El Dorado Mañana continúa siendo una tradición para miles de colombianos, quienes cada día esperan con ilusión el número que podría cambiarles la vida.