Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy viernes, 8 de agosto de 2025

El chance Dorado Mañana es uno de los juegos más populares de Colombia y está disponible en casi todas las ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.

Los premios dependen del número de cifras acertadas y de la modalidad elegida. Así paga por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces el valor de la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces.

3 últimas cifras (directa): 400 veces.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces.

Siga en vivo aquí el sorteo de hoy:

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 8 de agosto de 2025 es el EN MINUTOS ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores pueden agregar una quinta balota o número adicional, que incrementa las posibilidades de obtener un premio mayor si se acierta junto con las demás cifras.



¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo se realiza únicamente de lunes a sábado y los resultados están disponibles después de las 11:00 a.m. En domingos y festivos no se efectúan sorteos.



¿Cómo reclamar un premio?

Paga Todo informa que, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan exclusivamente en puntos Paga Todo, siempre que el ganador cumpla con estos requisitos:

