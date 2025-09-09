Dorado Mañana resultado hoy martes 9 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana se ha convertido en uno de los sorteos de chance más reconocidos en Colombia.

Su popularidad se debe a la amplia cobertura en ciudades y municipios del país, donde los tiquetes se pueden adquirir fácilmente en puntos de venta autorizados. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 9 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Modalidades de juego y sistema de pago

El Dorado Mañana ofrece diferentes formas de participar, con premios que varían según la modalidad y el monto apostado. Así se pagan los aciertos por cada peso jugado:



4 cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras combinado: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

50 veces la apuesta. Última cifra (uña): 5 veces la apuesta.

Además, desde 2025 los jugadores pueden incluir la quinta balota, un número adicional que amplía las oportunidades de obtener mayores ganancias.



¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m.. Es importante tener en cuenta que no se juega domingos ni festivos.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Según la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan únicamente en puntos autorizados.

Los requisitos para el cobro son:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado en el reverso.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el reclamo.

El Dorado Mañana continúa siendo una de las opciones favoritas de los colombianos que disfrutan la emoción de apostar cada mañana, con la posibilidad de llevarse premios significativos y confiables.