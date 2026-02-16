Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 16 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia cobertura nacional y a la confianza que ha construido entre los jugadores, cada día miles de personas en distintas ciudades y municipios consultan los resultados.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 16 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Dorado Tarde ofrece distintas formas de apostar, lo que permite a cada participante elegir la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia. El valor del premio depende del número de cifras acertadas y del tipo de apuesta seleccionada.
Según el plan oficial de pagos, por cada peso apostado se puede ganar:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una novedad que amplió las oportunidades de obtener premios adicionales cuando coincide con el resultado principal. Esta innovación ha hecho que el juego resulte aún más atractivo para los apostadores, aumentando las posibilidades de ganar.
El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. De acuerdo con lo establecido por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos de pago autorizados.
Para realizar el trámite, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de manera ágil y confiable, reforzando la credibilidad del Dorado Tarde como uno de los chances más importantes y consultados del país.