Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, miércoles 28 de enero de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia cobertura nacional, está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 28 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Los premios del Dorado Tarde dependen de la modalidad seleccionada y del número de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales establecidos son:
Desde 2025, este sorteo incorporó la posibilidad de jugar con una quinta balota. Este número adicional permite aumentar las ganancias si coincide con el resultado oficial, ofreciendo más alternativas y mayores oportunidades para quienes participan en el juego.
El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es sencillo, seguro y transparente. De acuerdo con las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.
Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso ágil y confiable para quienes resulten ganadores en este tradicional juego de chance.