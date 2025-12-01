Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

Publicidad
El Dorado Tarde sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia. Su trayectoria, respaldada por años de transparencia, lo ha convertido en el favorito de miles de apostadores que cada tarde siguen el sorteo con la ilusión de alcanzar la tan codiciada “suerte dorada”.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 1 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Dorado Tarde ofrece varias modalidades de apuesta, diseñadas para distintos estilos de juego, cada una con pagos competitivos que han contribuido a su popularidad:
Desde 2025, el sorteo incluye la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de premio y agregó un nivel extra de emoción, consolidando al Dorado Tarde como uno de los juegos más modernos del país.
El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para toda Colombia.
No se realiza sorteo los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda programar las apuestas con anticipación.
El proceso para cobrar un premio es rápido y seguro. Según Paga Todo, los premios de $100.000 o más deben reclamarse en un punto de venta autorizado. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe presentar:
El Dorado Tarde se mantiene como un juego que combina tradición, innovación y confianza, renovando cada tarde la emoción y ofreciendo a miles de colombianos la oportunidad real de cambiar su suerte.