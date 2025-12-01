Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

El Dorado Tarde sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia. Su trayectoria, respaldada por años de transparencia, lo ha convertido en el favorito de miles de apostadores que cada tarde siguen el sorteo con la ilusión de alcanzar la tan codiciada “suerte dorada”.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 1 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 1 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y pagos del Dorado Tarde

El Dorado Tarde ofrece varias modalidades de apuesta, diseñadas para distintos estilos de juego, cada una con pagos competitivos que han contribuido a su popularidad:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): ofrece 50 veces el valor apostado.

Desde 2025, el sorteo incluye la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de premio y agregó un nivel extra de emoción, consolidando al Dorado Tarde como uno de los juegos más modernos del país.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para toda Colombia.

No se realiza sorteo los domingos ni en días festivos, por lo que se recomienda programar las apuestas con anticipación.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para cobrar un premio es rápido y seguro. Según Paga Todo, los premios de $100.000 o más deben reclamarse en un punto de venta autorizado. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde se mantiene como un juego que combina tradición, innovación y confianza, renovando cada tarde la emoción y ofreciendo a miles de colombianos la oportunidad real de cambiar su suerte.