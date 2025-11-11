Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy, martes 11 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se mantiene como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables del país. Su trayectoria, la transparencia en sus sorteos y la emoción que despierta entre miles de apostadores han consolidado su reputación como una de las opciones preferidas para quienes buscan tentar la suerte y alcanzar la anhelada “suerte dorada”.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, martes 11 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 11 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El éxito de El Dorado Tarde radica en la variedad de modalidades que ofrece, adaptadas a los distintos estilos y presupuestos de los jugadores. Cada formato tiene un sistema de pago específico que hace más atractiva la experiencia de apostar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que incrementó las oportunidades de ganar y elevó la emoción de cada jugada. Este cambio ha posicionado a El Dorado Tarde como uno de los juegos más dinámicos y modernos del país.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el territorio colombiano.

Es importante tener en cuenta que no se efectúan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que los jugadores deben planificar sus apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio en El Dorado Tarde es rápido, seguro y sencillo. De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en puntos de venta autorizados. Los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con una combinación equilibrada entre tradición, innovación y confianza, El Dorado Tarde continúa siendo un referente del chance en Colombia, ofreciendo cada tarde a los apostadores una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.