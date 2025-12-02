Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy martes 2 de diciembre de 2025

El Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia. Su trayectoria, respaldada por años de transparencia, lo ha convertido en la elección preferida de miles de jugadores que, cada tarde, siguen el sorteo con la esperanza de alcanzar la ansiada “suerte dorada”.

Número ganador de Dorado Tarde hoy, martes 2 de dicembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 2 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y pagos del Dorado Tarde

El Dorado Tarde presenta diversas modalidades de apuesta diseñadas para distintos tipos de apostadores. Cada opción ofrece pagos competitivos, lo que ha sido clave para su creciente popularidad en el país:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): ofrece 50 veces el valor apostado.

Desde 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplió las oportunidades de ganar y añadió un nivel adicional de emoción, consolidando al Dorado Tarde como uno de los juegos más modernos del país.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio colombiano. No se realiza sorteo los domingos ni días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planear sus apuestas con anticipación.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar un premio es sencillo y seguro. De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en un punto de venta autorizado. Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde se mantiene como un juego que combina tradición, innovación y confianza, renovando cada tarde la ilusión de miles de colombianos y ofreciendo una verdadera oportunidad de transformar su suerte.