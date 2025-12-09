Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy martes 9 de diciembre de 2025

Publicidad
El Dorado Tarde continúa posicionándose como uno de los juegos de azar más populares y confiables del país.
Su trayectoria, respaldada por miles de apostadores y una reputación basada en la transparencia, lo mantiene como un sorteo tradicional que cada tarde despierta la expectativa de quienes buscan alcanzar la anhelada “suerte dorada”.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 9 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Una de las razones por las que este sorteo sigue ganando adeptos es la variedad de modalidades y los atractivos pagos que ofrece. Estas son las opciones disponibles para los apostadores:
Desde 2025, El Dorado Tarde incorporó la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de acierto y añadió un nivel adicional de emoción a cada jugada.
El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. No se juega domingos ni festivos, por lo que los apostadores deben planear sus apuestas con anticipación.
Reclamar un premio es un proceso sencillo y seguro. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en un punto autorizado. El ganador debe presentar:
El Dorado Tarde mantiene su equilibrio entre tradición, confianza e innovación. Para miles de jugadores en Colombia, cada tarde representa una nueva oportunidad de transformar su suerte con uno de los sorteos más emblemáticos del chance.