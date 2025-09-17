Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy miércoles 17 de septiembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables en Colombia. Su popularidad no solo se debe a la transparencia y legalidad del juego, sino también a la confianza que genera entre los apostadores gracias a su amplia red de puntos autorizados en todo el país.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 17 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 17 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el Dorado Tarde añadió la quinta balota, un número extra que incrementa las probabilidades de ganar al combinarse con las cifras principales. Este cambio ha hecho que los premios sean aún más atractivos para los jugadores.



¿Cuánto paga el Dorado Tarde?

Las ganancias de este sorteo dependen de la modalidad seleccionada y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los premios se entregan de la siguiente manera:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Horario del sorteo

El sorteo del Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p. m.. Los domingos y días festivos no se realiza, lo que ha convertido a cada tarde de juego en un momento esperado por miles de personas en el país.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

Según la información oficial de Paga Todo, desde 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos pueden cobrarse en los puntos autorizados. Para reclamar un premio es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

