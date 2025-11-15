Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 15 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables en Colombia.

Su trayectoria y su compromiso permanente con la transparencia lo han convertido en una de las opciones favoritas para miles de apostadores que buscan alcanzar la anhelada “suerte dorada”. Vea aquí el sorteo en vivo:

Resultado del Dorado Tarde hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 15 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde se destaca por ofrecer varias modalidades diseñadas para ajustarse a diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada opción brinda distintos niveles de premio:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplió las oportunidades de ganar y aumentó la emoción en cada jugada. Esta actualización fortaleció al Dorado Tarde como uno de los juegos más dinámicos y modernos del país.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio colombiano.

Es importante recordar que no se realizan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que los jugadores deben planear sus apuestas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

Reclamar un premio es un proceso rápido, seguro y sencillo. De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos de venta autorizados. Para completar el proceso, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde no solo es un sorteo diario, sino una tradición que combina emoción, confianza y modernidad. Su historia, transparencia y constante evolución lo han convertido en un referente del chance en Colombia, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para jugar, soñar y ganar.