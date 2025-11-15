Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 15 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables en Colombia.
Su trayectoria y su compromiso permanente con la transparencia lo han convertido en una de las opciones favoritas para miles de apostadores que buscan alcanzar la anhelada “suerte dorada”. Vea aquí el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 15 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Dorado Tarde se destaca por ofrecer varias modalidades diseñadas para ajustarse a diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada opción brinda distintos niveles de premio:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplió las oportunidades de ganar y aumentó la emoción en cada jugada. Esta actualización fortaleció al Dorado Tarde como uno de los juegos más dinámicos y modernos del país.
El Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio colombiano.
Es importante recordar que no se realizan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que los jugadores deben planear sus apuestas con anticipación.
Reclamar un premio es un proceso rápido, seguro y sencillo. De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en puntos de venta autorizados. Para completar el proceso, el ganador debe presentar:
El Dorado Tarde no solo es un sorteo diario, sino una tradición que combina emoción, confianza y modernidad. Su historia, transparencia y constante evolución lo han convertido en un referente del chance en Colombia, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para jugar, soñar y ganar.