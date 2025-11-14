Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy viernes 14 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se ha posicionado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia.

Su trayectoria, sumada a un compromiso permanente con la transparencia, lo ha convertido en la elección favorita de miles de apostadores que buscan alcanzar la esperada “suerte dorada”. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Dorado Tarde de hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este viernes 14 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde destaca por ofrecer diversas modalidades que se ajustan a distintos estilos y presupuestos. Cada apuesta brinda diferentes niveles de premio, lo que hace que la experiencia sea flexible y atractiva:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplió las oportunidades de ganar y aumentó la emoción en cada jugada. Este cambio fortaleció su posición como uno de los juegos más dinámicos y modernos del país.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país.

Es importante tener en cuenta que no hay sorteo los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planear sus apuestas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio es rápido y sencillo. Según la información de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos de venta autorizados. Para hacerlo, el ganador debe:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde no solo representa un sorteo diario, sino una tradición que combina emoción y confianza. Su historia, transparencia y constante evolución lo mantienen como uno de los referentes del chance en Colombia, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para jugar, soñar y ganar.