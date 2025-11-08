Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 8 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde continúa siendo uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia, gracias a su trayectoria, transparencia y la emoción que genera en miles de apostadores en todo el país.

Cada tarde, jugadores esperan atentos el sorteo con la ilusión de acertar el número ganador y alcanzar la tan anhelada “suerte dorada”. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Dorado Tarde hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 8 de noviembre de 2025 es el 7462 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7462

Dos últimas cifras: 62

Tres últimas cifras: 462

La quinta: 8

Modalidades de juego y premios

Una de las razones del éxito del Dorado Tarde es la variedad de modalidades que ofrece, pensadas para que cada jugador pueda elegir cómo participar según su presupuesto y estilo de juego. Cada formato tiene un sistema de pago diferente:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incluye una quinta balota, una innovación que aumentó las oportunidades de premio y la emoción de cada jugada, convirtiendo al Dorado Tarde en uno de los juegos más dinámicos y atractivos del país.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para toda Colombia.



No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los festivos, por lo que los jugadores deben planificar sus apuestas con anticipación para no perder su oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es rápido, seguro y sencillo.

Según la información de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en puntos de venta autorizados. Los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Con su equilibrio entre tradición, innovación y confianza, el Dorado Tarde se mantiene como un referente del chance en Colombia, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.