Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy sábado 8 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde continúa siendo uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia, gracias a su trayectoria, transparencia y la emoción que genera en miles de apostadores en todo el país.
Cada tarde, jugadores esperan atentos el sorteo con la ilusión de acertar el número ganador y alcanzar la tan anhelada “suerte dorada”. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 8 de noviembre de 2025 es el 7462 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Una de las razones del éxito del Dorado Tarde es la variedad de modalidades que ofrece, pensadas para que cada jugador pueda elegir cómo participar según su presupuesto y estilo de juego. Cada formato tiene un sistema de pago diferente:
Desde 2025, el sorteo incluye una quinta balota, una innovación que aumentó las oportunidades de premio y la emoción de cada jugada, convirtiendo al Dorado Tarde en uno de los juegos más dinámicos y atractivos del país.
El sorteo de El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para toda Colombia.
No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los festivos, por lo que los jugadores deben planificar sus apuestas con anticipación para no perder su oportunidad de participar.
El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es rápido, seguro y sencillo.
Según la información de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en puntos de venta autorizados. Los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:
Con su equilibrio entre tradición, innovación y confianza, el Dorado Tarde se mantiene como un referente del chance en Colombia, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.