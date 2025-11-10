Lotería de Cundinamarca resultados del último sorteo hoy lunes 10 de noviembre de 2025

La Lotería de Cundinamarca volvió a captar la atención de miles de apostadores durante la noche del lunes 10 de noviembre de 2025, cuando se celebró su sorteo número 4776. Con un premio mayor de 8.000 millones de pesos, esta tradicional lotería reafirmó por qué sigue siendo uno de los juegos más esperados cada semana en Colombia.

Más allá del premio principal, la entrega de premios secos volvió a demostrar que siempre vale la pena revisar cuidadosamente cada billete, pues las oportunidades de ganar van mucho más allá del número mayor.

Premio Mayor de la Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 10 de noviembre de 2025 es el XXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios Secos – Lotería de Cundinamarca

La jornada también repartió importantes sumas a través de los premios secos, que beneficiaron a múltiples jugadores en diferentes regiones del país.



¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

Este sorteo se realiza todos los lunes a las 10:30 p.m.. En caso de que la fecha coincida con un festivo, la lotería traslada el sorteo al martes, manteniendo el mismo horario.

La transmisión oficial puede seguirse a través de la fan page de Facebook de la Lotería de Cundinamarca.



¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?

Los jugadores pueden adquirir sus boletas en:

