Lotería de la Cruz Roja resultados del último sorteo hoy martes 11 de octubre de 2025

El sorteo 3126 de la Lotería de la Cruz Roja jugó este martes 11 de noviembre. El número ganador del premio mayor de $7.000 millones.

Jugador de la Lotería de la Cruz Roja quien revisa los resultados.
La Lotería de la Cruz Roja es muy popular entre las loterías y chances de Colombia.
Fotomontaje: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de nov, 2025

