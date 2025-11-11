Lotería de la Cruz Roja resultados del último sorteo hoy martes 11 de octubre de 2025

La suerte volvió a acompañar a miles de apostadores durante el sorteo número 3124 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, realizado el martes 11 de noviembre de 2025. Con un Premio Mayor de $7.000 millones, este tradicional juego reafirma su misión de apoyar causas humanitarias y transformar vidas en todo el país.

Premio Mayor de la Lotería de la Cruz Roja

El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes, 1 de noviembre de de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!



Premios Secos de la Lotería de la Cruz Roja

Además del premio principal, el sorteo distribuyó múltiples premios secos en diferentes categorías, brindando más oportunidades a los jugadores.

La Lotería publicó una imagen con los resultados oficiales para facilitar la verificación de los jugadores.



¿Dónde consultar los resultados de la Lotería de la Cruz Roja?

Los resultados oficiales se publican cada martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m. Los jugadores pueden consultarlos a través de:



Canal Uno

Página web oficial de la Lotería de la Cruz Roja

Redes sociales oficiales

Línea telefónica: (1) 3115432 – opción 0 o extensión 100

Para verificar un billete, basta con comparar número y serie con los resultados publicados. Los premios pueden reclamarse dentro de los 30 días calendario, de acuerdo con el Decreto 2975 de 2004.



Reclamo de premios

Premio Mayor

Debe reclamarse en la sede principal en Bogotá:

Avenida Carrera 68 No. 68 B-31



Premios Secos

Pueden cobrarse en puntos de venta autorizados o en la sede principal.



Documentos requeridos

Billete o fracción original en excelente estado

Cédula de ciudadanía vigente

Deducciones legales

El ganador del Premio Mayor debe considerar las siguientes retenciones:



Impuesto a ganadores (17 %): alrededor de $1.190 millones

Retención en la fuente (20 %), según base definida por la DIAN

El monto neto aproximado que recibirá el ganador será de $4.648 millones.