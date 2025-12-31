Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 31 de diciembre de 2025

La Lotería de Manizales volvió a captar la atención nacional en la noche del miércoles, 31 de diciembre de 2025, con la realización de su sorteo número 4936, una jornada que renovó la expectativa y la ilusión de miles de jugadores en todo el país.

Con más de un siglo de trayectoria, este tradicional juego de azar se mantiene como un símbolo de confianza, tradición y esperanza, consolidándose como una de las loterías más queridas de Colombia. La más reciente edición dejó múltiples ganadores y una amplia distribución de premios, confirmando la vigencia y el impacto social de este sorteo semanal.

Premio Mayor del sorteo 4936

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles, 24 de diciembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX.



Premios secos del sorteo 4936

Además del premio principal, la Lotería de Manizales entregó una completa estructura de premios secos, ampliando las oportunidades de ganar para los participantes:



Horario y resultados oficiales

Los sorteos de la Lotería de Manizales se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y las 11:00 p. m., con posibles modificaciones en fechas festivas. La entidad recomienda verificar siempre los resultados en canales oficiales, para garantizar la veracidad de la información.



Valor del billete y la fracción

Billete completo: $12.000

$12.000 Fracción: $3.000

Cada compra contribuye directamente al financiamiento de programas de salud en Colombia, uno de los pilares sociales de esta lotería.



Requisitos para reclamar premios

Los ganadores cuentan con un año, a partir de la fecha del sorteo, para reclamar su premio. Los documentos requeridos son:



Billete original en buen estado

Cédula de ciudadanía original y copia ampliada al 150 %

RUT (obligatorio para premios de alto valor)

Más que un sorteo, un compromiso social

La Lotería de Manizales trasciende la entrega de premios millonarios. Sus aportes fortalecen el sistema de salud en distintas regiones del país, consolidándola como una institución emblemática para miles de colombianos.

Cada miércoles, este sorteo renueva la esperanza de quienes participan y continúa transformando vidas con cada nueva edición.