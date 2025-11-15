Lotería del Cauca resultados del último sorteo del sábado 15 de noviembre de 2025

La Lotería del Cauca realizó la noche de este sábado su sorteo número 2585, brindando a miles de apostadores una nueva oportunidad de llevarse premios millonarios. En esta edición, el premio mayor asciende a 8.000 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los más llamativos del país.

Premio Mayor de la Lotería del Cauca hoy, sábado 15 de noviembre de 2025

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado 15 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!

El plan de premios de esta lotería está estructurado para ofrecer más posibilidades de ganar. Además del premio mayor, los jugadores pueden acceder a un seco de $300 millones, un seco de $200 millones y dos secos de $100 millones. Quienes tengan dudas sobre procesos de cobro, plazos, impuestos o el manejo del impuesto de ganancia ocasional en premios en especie pueden comunicarse a la línea 018000930320.



Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

A continuación, se presentan los resultados de los secos obtenidos en este sorteo. Se recomienda revisar cuidadosamente el billete para verificar si corresponde a alguno de los números ganadores:

(En minutos)



También se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx de la Lotería del Cauca. Se aconseja comparar cada dígito del billete con esta imagen para confirmar si se encuentra entre los afortunados ganadores.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Quienes resulten ganadores del Premio Mayor deben acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o fracciones ganadoras, el RUT, una certificación de cuenta bancaria y la cédula de ciudadanía. Tras verificar la autenticidad del billete, se levantará un acta que permitirá iniciar el proceso de pago de forma segura y eficiente.

Los premios por aproximaciones pueden reclamarse directamente con el lotero de confianza, ya sea recibiendo el dinero o intercambiando las fracciones ganadoras por nuevos billetes.

En caso de premios superiores a $2.036.000, los ganadores deberán presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de la cédula de ciudadanía, debido a la retención en la fuente aplicable.

Publicidad

Para los ganadores de un premio seco, el cobro puede hacerse en un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, el distribuidor podrá entregarlo directamente o tomar los datos del ganador para remitirlos a la Lotería del Cauca y validar el billete antes del pago.



¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca realiza su sorteo todos los sábados a las 11:00 p.m. a través del Canal UNO. El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre de 2025. Comprar el billete a tiempo podría cambiarle la vida.