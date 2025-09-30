En vivo
Lotería del Huila resultados del martes 30 de septiembre de 2025

Lotería del Huila resultados del martes 30 de septiembre de 2025

Un afortunado podría ganar 2.000 millones de pesos en el último sorteo 4723 de la Lotería del Huila de este martes, 30 de julio.

Foto: Lexica y página de Lotería del Huila
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 30 de sept, 2025

La fortuna volvió a sonreír en Colombia el martes 30 de septiembre de 2025, cuando se realizó el sorteo número 4723 de la Lotería del Huila a las 11:00 p. m.

Este tradicional juego de azar repartió millones y dejó a un nuevo afortunado con el premio mayor de la noche.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Huila de este martes 30 de septiembre de 2025 es el XXXX de la serie XX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!

Premios Secos – Resultados Completos

Además del premio principal, la Lotería del Huila entregó atractivos Premios Secos, brindando más oportunidades de ganar:

Un Juego con Propósito Social

La Lotería del Huila no solo premia a sus jugadores, también impulsa la salud en Colombia. Desde 1924, sus recursos financian hospitales y entidades médicas, fortaleciendo el sistema sanitario y beneficiando a miles de personas.

Cómo Jugar

Participar es sencillo:

  1. Comprar un billete en puntos de venta autorizados, como PagaTodo.
  2. Elegir el número y la serie de preferencia.
  3. Conservar el billete en buen estado para reclamar el premio en caso de resultar ganador.

Fechas y Recomendaciones

  • Sorteo semanal: todos los martes a las 11:00 p. m.
  • Plazo para reclamar premios: hasta un año después del sorteo.
  • Consejo clave: verificar los resultados en los canales oficiales para evitar fraudes.

Cada martes representa una nueva oportunidad de convertirse en millonario, mientras se contribuye al bienestar de la salud en el país.

