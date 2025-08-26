Lotería del Huila resultados del martes 26 de agosto de 2025

La suerte volvió a brillar en Colombia con el sorteo número 4718 de la Lotería del Huila, realizado el martes 26 de agosto de 2025 a las 11:00 p.m. Como cada semana, este tradicional juego de azar repartió millonarios premios, destacando el gran protagonista de la noche: el Premio Mayor de $2.000 millones, que convirtió en millonario a un nuevo afortunado.

Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Huila de este martes 26 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios Secos – Lotería del Huila

Además del premio principal, miles de jugadores tuvieron la oportunidad de ganar con los premios secos, que reparten atractivas sumas de dinero en cada sorteo. Estos fueron los resultados completos:



Una lotería con propósito social

Más allá de los millonarios premios, la Lotería del Huila cumple una misión social esencial: apoyar el financiamiento de la salud en Colombia. Desde su fundación en 1924, destina recursos a hospitales y entidades médicas, convirtiéndose en un respaldo constante para el bienestar de los colombianos.



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Participar es sencillo:



Comprar un billete en puntos autorizados como PagaTodo. Elegir el número y la serie de preferencia. Guardar el billete en buen estado para reclamar el premio en caso de resultar ganador.

¿Cuándo se juega?

La Lotería del Huila se sortea todos los martes a las 11:00 p.m., ofreciendo a los jugadores la posibilidad de convertirse en millonarios semana tras semana.



Recomendaciones para los jugadores