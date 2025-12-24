Lotería del Meta, resultados del sorteo hoy miércoles 24 de diciembre de 2025

La noche del miércoles 24 de diciembre de 2025 estuvo marcada por la expectativa y la ilusión con la realización del sorteo número 3278 de la Lotería del Meta, uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos del país.

Miles de jugadores siguieron atentos esta jornada, que no solo dejó importantes ganadores, sino que también reafirmó el compromiso social de la lotería con el desarrollo del departamento.

Este sorteo volvió a demostrar por qué la Lotería del Meta mantiene su vigencia y reconocimiento a nivel nacional, gracias a un atractivo plan de premios y a su impacto positivo en la región.

Premio Mayor de la Lotería del Meta

El sorteo dejó un nuevo gran afortunado. El número ganador del Premio Mayor de la Lotería del Meta del miércoles 24 de diciembre de 2025 fue el XXXX de la serie XXX, correspondiente a un premio de $1.800 millones.



Premios secos: ganadores en todo el país

Además del premio principal, la Lotería del Meta distribuyó una bolsa superior a $7.200 millones, beneficiando a jugadores de diferentes regiones como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá. Estos fueron los resultados oficiales:



¿Dónde comprar los billetes de la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta pueden adquirirse en puntos de venta autorizados como tiendas, droguerías y supermercados. Además, los jugadores cuentan con opciones digitales a través de plataformas como Lottired, LotiColombia y la aplicación Paga Todo, facilitando el acceso desde cualquier lugar del país.



Más que premios: apoyo a la salud del Meta

Más allá de los premios millonarios, la Lotería del Meta cumple un papel clave en el desarrollo regional. Parte de los recursos recaudados se destinan directamente al fortalecimiento del sistema de salud del departamento, apoyando programas y servicios que benefician a miles de ciudadanos.



De esta manera, cada billete no solo representa una oportunidad de ganar, sino también una contribución directa al bienestar y progreso del Meta.