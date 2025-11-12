Lotería del Valle resultado del sorteo hoy miércoles 12 de noviembre de 2025

La emoción volvió a sentirse en todo el país con la realización del sorteo número 4822 de la Lotería del Valle, efectuado el miércoles 12 de noviembre de 2025. Este tradicional juego de azar, reconocido por su transparencia y generosos premios, entregó un Premio Mayor de $9.000 millones, cifra que mantiene viva la ilusión de miles de jugadores cada semana.

Premio Mayor de la Lotería del Valle

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 12 de noviembre de 2025 es el XXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!



Premios Secos Entregados

Además del gran premio, la Lotería del Valle repartió múltiples Premios Secos en distintas categorías, beneficiando a apostadores en todo el país.



Recomendaciones para los Jugadores

La Lotería del Valle recomienda a todos los participantes revisar cuidadosamente sus billetes en los canales oficiales, para confirmar si resultaron ganadores de alguno de los premios entregados.



Día y Hora del Sorteo

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo por Telepacífico.

El proceso se efectúa mediante baloteras electroneumáticas, garantizando transparencia y total seguridad en los resultados.



Cómo Reclamar un Premio

Los ganadores disponen de 30 días hábiles para reclamar sus premios.



Premios menores a $20 millones: se pueden reclamar en puntos de venta o con loteros autorizados.

se pueden reclamar en puntos de venta o con loteros autorizados. Premios mayores a $20 millones: deben reclamarse directamente en la sede de la Lotería del Valle:

Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.

Documentos requeridos:



Billete original firmado, con cédula y huella.

Fotocopia de la cédula.

Fotocopia del billete ganador.

Certificación bancaria.

Para premios superiores a $20 millones: certificación de autenticidad del proveedor impresor.

Una Tradición que Inspira Confianza

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle sigue siendo una de las más queridas por los colombianos. Su historia, marcada por la esperanza y la emoción del juego limpio, continúa escribiéndose cada miércoles con miles de soñadores que buscan cambiar su vida con un solo número.