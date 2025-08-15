MiLoto, resultado 14 de agosto de 2025: número ganador y premios

El sorteo número 380 de MiLoto, realizado el jueves, 14 de agosto de 2025, dejó un total de 8.707 ganadores y entregó en premios la suma de $70.371.600.

El acumulado del sorteo era de $120 millones, y los cinco números ganadores: 08 - 16 - 13 - 25 - 35.

Resultados por aciertos MiLoto último sorteo

En esta ocasión se registraron 8.707 ganadores en total, quienes se repartieron una bolsa de $70.371.600 en premios.

El sorteo correspondió al número #0379 y mantiene altas expectativas para el próximo juego, con un acumulado de 160 millones para quienes busquen la suerte en el siguiente concurso.