MiLoto, resultado 15 de agosto de 2025: número ganador y premios

El sorteo número 379 de MiLoto, realizado el viernes, 15 de agosto de 2025, dejó un total de 10.124 ganadores y entregó en premios la suma de $84.352.750. El acumulado del sorteo era de $160 millones, pero ningún jugador logró llevarse el premio mayor al no acertar los cinco números ganadores: 33 - 39 - 31 - 02 - 37.

Según el reporte oficial, miles de jugadores celebraron premios en diferentes categorías, excepto en la del premio mayor.



Resultados por aciertos MiLoto último sorteo

A continuación, el detalle de los premios entregados:



5 aciertos: No hubo ganadores.

4 aciertos: 12 personas se llevaron en total $16.732.800, con un premio individual de $1.394.400.

3 aciertos: 379 ganadores recibieron en conjunto $29.486.200, cada uno con $77.800.

2 aciertos: 4.870 jugadores obtuvieron premios por un total de $19.480.000, equivalentes a $4.000 por persona.

Con este resultado, el acumulado para el próximo sorteo de MiLoto asciende a $230 millones, un atractivo monto que seguirá captando la atención de los apostadores.