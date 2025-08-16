Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Avioneta en Medellín
Alfredo Saade
Polémica Carlos Ramón González
Cumbre Putin-Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / MiLoto, resultado 15 de agosto de 2025: número ganador y premios

MiLoto, resultado 15 de agosto de 2025: número ganador y premios

Resultados completos del sorteo 0381 MiLoto, que entregó un premio mayor de 160 millones de pesos.

MiLoto
MiLoto juega cuatro días a la semana
Foto: MiLoto y Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 16, 2025 12:46 a. m.

El sorteo número 379 de MiLoto, realizado el viernes, 15 de agosto de 2025, dejó un total de 10.124 ganadores y entregó en premios la suma de $84.352.750. El acumulado del sorteo era de $160 millones, pero ningún jugador logró llevarse el premio mayor al no acertar los cinco números ganadores: 33 - 39 - 31 - 02 - 37.

Resultado de MiLoto - 15 de agosto.jpg

Según el reporte oficial, miles de jugadores celebraron premios en diferentes categorías, excepto en la del premio mayor.

Resultados por aciertos MiLoto último sorteo

A continuación, el detalle de los premios entregados:

  • 5 aciertos: No hubo ganadores.
  • 4 aciertos: 12 personas se llevaron en total $16.732.800, con un premio individual de $1.394.400.
  • 3 aciertos: 379 ganadores recibieron en conjunto $29.486.200, cada uno con $77.800.
  • 2 aciertos: 4.870 jugadores obtuvieron premios por un total de $19.480.000, equivalentes a $4.000 por persona.

Con este resultado, el acumulado para el próximo sorteo de MiLoto asciende a $230 millones, un atractivo monto que seguirá captando la atención de los apostadores.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

MiLoto

Resultado MiLoto