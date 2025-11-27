MiLoto, resultado del sorteo hoy jueves 27 de noviembre de 2025

Durante la noche de este jueves, 27 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 440 de MiLoto, uno de los juegos de suerte y azar más populares en el país, operado por el mismo concesionario de Baloto.

La jornada cerró sin un ganador para el premio mayor, lo que ha provocado un incremento en el acumulado para la próxima edición, que llega a los 700 millones de pesos y que se jugará el jueves 27 de noviembre.

Según el reporte oficial emitido por la organización, las balotas ganadoras de MiLoto que arrojó el sistema para el ganador del premio mayor del sorteo fueron:

Nuevo acumulado

Dado que el premio mayor, que se situaba en $650 millones para la noche del martes, no cayó, el sistema de acumulados funciona sumando el remanente al siguiente sorteo. Por lo tanto, la organización ha confirmado que el nuevo acumulado asciende a $700 millones de pesos.



Este incremento busca incentivar la participación para el próximo juego. Es importante recordar que MiLoto ofrece una mecánica distinta a la del Baloto tradicional, con un rango de números menor (del 1 al 39), lo que estadísticamente ofrece probabilidades diferentes para los jugadores

Cómo se juega y gana MiLoto

MiLoto se ha posicionado en el mercado colombiano como una alternativa accesible para los jugadores de azar. La mecánica consiste en elegir 5 números dentro de un rango del 1 al 39.

El costo del tiquete es de $4.000 (IVA incluido), y se puede adquirir tanto en los puntos de venta físicos de la red Su Red y SuperGIROS, como a través de los canales digitales autorizados.

Publicidad

A diferencia de otras loterías que juegan con series y números fijos, MiLoto es un juego de balotas que realiza sorteos periódicos. La transparencia del juego está garantizada por la presencia de delegados oficiales durante la realización de los sorteos.

Para aquellos que participaron en el sorteo de este 24 de noviembre, se recomienda verificar sus tiquetes en los puntos autorizados o mediante la página web oficial.

Los premios menores a 182 UVT pueden ser cobrados directamente en los puntos de venta, mientras que sumas superiores requieren un proceso de validación en las fiduciarias autorizadas, cumpliendo con la retención en la fuente del 20% estipulada por la ley colombiana para ganancias ocasionales.