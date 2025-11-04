MiLoto, resultado y ganador del sorteo hoy martes 4 de noviembre de 2025

El sorteo número 427 de MiLoto, realizado el martes 4 de noviembre de 2025, dejó una nueva combinación ganadora que mantuvo en expectativa a miles de participantes en todo el país: 07 - 05 - 39 - 34 - 17.

Este popular juego continúa consolidándose como una de las opciones favoritas entre los apostadores, gracias a su formato sencillo y a la posibilidad de ganar importantes sumas de dinero con una inversión mínima.

En esta ocasión, el acumulado principal alcanzó los $800 millones. Con cada nueva jornada, MiLoto sigue despertando ilusión entre los jugadores, quienes confían en que la suerte les sonría y puedan convertirse en los próximos afortunados ganadores del premio mayor.



Resultados completos de MiLoto 4 de noviembre

Recuerde que es importante confirmar los resultados en las páginas oficiales de Baloto.

Los participantes también podrán verificar sus tiquetes en la página oficial de MiLoto o en los puntos autorizados. Recuerde que los premios tienen un plazo de caducidad, por lo que se recomienda reclamarlos a tiempo.



El próximo sorteo de MiLoto promete más emoción con un acumulado histórico en aumento, consolidándose como una de las opciones de juego más dinámicas del país.