MiLoto, resultados del último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

El Operador Nacional de Juegos llevó a cabo este jueves, 20 de noviembre de 2025, el sorteo número 436 de su modalidad MiLoto, uno de los juegos de azar con mayor crecimiento reciente en Colombia debido a su mecánica simplificada y frecuencia de premios.

Durante la jornada, la atención de los apostadores estuvo centrada en el acumulado de $300 millones de pesos que se encontraba en juego. Tras el balotaje oficial, se ha confirmado que el premio mayor para la modalidad de cinco aciertos quedó desierto, lo que ha provocado un incremento en el bote para la próxima fecha.

Números ganadores y combinación de MiLoto

Para quienes participaron en este sorteo, la combinación ganadora que arrojaron las balotas fue la siguiente:

Es fundamental que los jugadores verifiquen sus tiquetes, ya que, aunque no hubo un ganador del premio gordo, el sistema de premios de MiLoto ofrece recompensas por aciertos parciales que sumaron una cifra significativa en distribución total.

Nuevo acumulado de MiLoto: $400 Millones

Como consecuencia de la ausencia de un ganador con cinco aciertos, el acumulado se ha incrementado sustancialmente. Para el próximo sorteo, que se realizará siguiendo el calendario habitual del juego, el nuevo acumulado iniciará en $400 millones de pesos.

Este incremento busca incentivar la participación en el próximo ciclo del juego. Vale la pena recordar que MiLoto se juega seleccionando cinco números en un rango del 1 al 39. A diferencia del Baloto tradicional, esta modalidad ofrece probabilidades distintas y un costo de entrada más accesible, lo que ha dinamizado el mercado de apuestas en el país.

¿Cómo reclamar los premios?

Los ganadores de las categorías de 4, 3 y 2 aciertos deben dirigirse a los puntos autorizados de la red SuRed y SuperGIROS en todo el país para reclamar su dinero. Para los premios de cuantía menor (como los de 2 y 3 aciertos), el pago suele ser inmediato en caja, mientras que los premios superiores pueden requerir validación adicional de identidad y cumplimiento de normas tributarias vigentes en Colombia sobre ganancias ocasionales.

Se recomienda a los usuarios conservar el tiquete original en perfecto estado, ya que es el único documento válido para exigir el pago de los premios obtenidos.