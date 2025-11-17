MiLoto, resultados del último sorteo hoy lunes festivo 17 de noviembre de 2025

El pasado lunes festivo, 17 de noviembre de 2025, MiLoto celebró su Sorteo #434. A pesar de la expectativa, ningún participante logró acertar los cinco números ganadores, que en esta ocasión fueron el , lo que automáticamente eleva el acumulado del próximo sorteo a la cifra de $250 Millones.

Este monto de $250.000.000 representa un aumento de $50 millones respecto al acumulado inicial que se venía manejando, el cual era de $200 millones, y que corresponde a la base del premio para este tipo de juegos.



Contexto de MiLoto

MiLoto es uno de los juegos de suerte y azar que se ha posicionado en el mercado colombiano, compartiendo espacio con otros juegos tradicionales como Baloto y las loterías regionales. Este tipo de sorteos, autorizados y vigilados por la Empresa Industrial y Comercial del Estado Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar (Coljuegos), contribuyen significativamente a la financiación del sistema de salud en el país, conforme a la legislación vigente que rige el monopolio rentístico.

La dinámica de estos juegos de tipo "lotto", donde se escogen números de un universo determinado, ofrece la oportunidad de premios mayores, pero también incentiva la participación mediante los premios secundarios, que son estadísticamente más frecuentes. Este modelo contribuye a la sostenibilidad del juego y a mantener el interés de los apostadores en cada sorteo.

El próximo sorteo, que tendrá lugar próximamente, buscará nuevamente un ganador de los cinco números para llevarse los $250 millones recién acumulados. Las autoridades competentes y los operadores de MiLoto recuerdan a los participantes la importancia del juego responsable y la verificación rigurosa de los resultados.