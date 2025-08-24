Paisita Día resultado del último sorteo hoy 24 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más tradicionales de Antioquia y un referente en Colombia.

Su nombre hace honor a la cultura paisa y cada jornada llega a los hogares a través de la señal de Teleantioquia, convirtiéndose en una cita diaria para quienes disfrutan de poner a prueba la suerte. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 24 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Paisita Día?

Este sorteo tiene horarios distintos según el día de la semana:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados oficiales están disponibles pocos minutos después de la transmisión.



Modalidades de juego del Paisita Día

El Paisita Día permite varias formas de apostar, adaptándose a las preferencias de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto de las cuatro cifras en el orden exacto.

acierto de las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincide con las tres últimas cifras en orden exacto.

coincide con las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): las dos últimas cifras en orden exacto.

las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): la última cifra del número sorteado.

¿Cuánto cuesta jugar al Paisita Día?

Este chance es accesible para todo tipo de jugadores, con un rango de apuestas que va desde $500 pesos hasta un máximo de $25.000 pesos por tiquete.



¿Qué se necesita para reclamar un premio?

Al momento de cobrar un premio del Paisita Día, es obligatorio presentar:



El tiquete original, sin enmendaduras ni tachaduras.

El documento de identidad original.

Una fotocopia legible de la cédula.

De acuerdo con el monto del premio (expresado en UVT), se aplican requisitos adicionales:

