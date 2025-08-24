Paisita Día resultado del último sorteo hoy 24 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más tradicionales de Antioquia y un referente en Colombia.
Su nombre hace honor a la cultura paisa y cada jornada llega a los hogares a través de la señal de Teleantioquia, convirtiéndose en una cita diaria para quienes disfrutan de poner a prueba la suerte. Aquí puede ver el sorteo en vivo:
El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 24 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
¿A qué hora se juega el Paisita Día?
Este sorteo tiene horarios distintos según el día de la semana:
- De lunes a sábado: 1:00 p. m.
- Domingos y festivos: 2:00 p. m.
Los resultados oficiales están disponibles pocos minutos después de la transmisión.
Modalidades de juego del Paisita Día
El Paisita Día permite varias formas de apostar, adaptándose a las preferencias de cada jugador:
- Cuatro cifras directo (superpleno): acierto de las cuatro cifras en el orden exacto.
- Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: coincide con las tres últimas cifras en orden exacto.
- Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras (pata): las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra (uña): la última cifra del número sorteado.
¿Cuánto cuesta jugar al Paisita Día?
Este chance es accesible para todo tipo de jugadores, con un rango de apuestas que va desde $500 pesos hasta un máximo de $25.000 pesos por tiquete.
¿Qué se necesita para reclamar un premio?
Al momento de cobrar un premio del Paisita Día, es obligatorio presentar:
- El tiquete original, sin enmendaduras ni tachaduras.
- El documento de identidad original.
- Una fotocopia legible de la cédula.
De acuerdo con el monto del premio (expresado en UVT), se aplican requisitos adicionales:
- Menor a 48 UVT: únicamente los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: además, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.
- Mayor a 182 UVT: se solicita una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días) a nombre del ganador. El pago se efectúa por transferencia en un plazo cercano a ocho días hábiles.