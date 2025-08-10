Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 10 de agosto de 2025

Paisita Día resultado del último sorteo hoy domingo 10 de agosto de 2025

El chance Paisita Día juega todos los días después del mediodía. Consulte aquí el número ganador hoy 10 de agosto de 2025.

Chance Paisita Día
Chance Paisita Día
Foto: Paisita Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 10, 2025 12:35 p. m.

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, con especial arraigo en la región de Antioquia. Su nombre es un homenaje a la cultura paisa, un símbolo de orgullo y tradición para sus habitantes. Cada sorteo se transmite en vivo por Teleantioquia, y miles de apostadores siguen atentos para conocer el número ganador.

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 10 de agosto de 2025 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: xxxx
  • Dos últimas cifras: xx
  • Tres últimas cifras: xxx
  • La quinta: x

Horarios del sorteo Paisita Día

Los sorteos se realizan todos los días con estos horarios:

  • De lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Modalidades para apostar

Paisita Día ofrece varias opciones de juego, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y su orden:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras en orden.
  • Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras pueden estar en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.
  • Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acierto exacto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra o uña: acierto de la última cifra.

Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar el premio, es necesario presentar ciertos documentos, que varían según el monto ganado:
Documentos esenciales:

  • Tiquete original sin tachones ni enmendaduras, debidamente diligenciado.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (en UVT):

  • Menor a 48 UVT: solo los documentos esenciales.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos esenciales más el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.
  • Mayor a 182 UVT: además, se debe presentar una certificación bancaria vigente (máximo 30 días y a nombre del titular del tiquete). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
