Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 11 de septiembre de 2025

El Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más queridos en Colombia, especialmente en Antioquia. Inspirado en la tradición y cultura paisa, este sorteo se transmite todos los días a través del canal Teleantioquia, ofreciendo a los apostadores la posibilidad de seguir en vivo cada resultado y vivir la emoción desde casa.

Resultado del sorteo – 11 de septiembre de 2025

En la noche del jueves, 11 de septiembre de 2025, el número ganador del Paisita Noche fue:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde 2025, el juego incorporó una quinta balota, un número adicional que brinda a los jugadores más oportunidades de ganar, aumentando la emoción de cada sorteo.



¿Cuándo se juega el Paisita Noche?

El sorteo se realiza todos los días de la semana, con horarios que se ajustan según la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

¿Cómo participar en el Chance Paisita Noche?

Jugar es sencillo y accesible para todos. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de elegir hasta cuatro cifras en diferentes modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.

¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Los requisitos para cobrar un premio dependen del valor obtenido, pero siempre se debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Según el monto ganado (medido en UVT – Unidades de Valor Tributario), se aplican condiciones adicionales:

