Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 10 de septiembre de 2025

El Paisita Noche sigue siendo uno de los juegos de chance más populares en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Inspirado en la cultura paisa, este sorteo se transmite todos los días a través del canal Teleantioquia, lo que permite a los apostadores seguir en vivo cada resultado y disfrutar de la emoción desde casa.

Resultado del sorteo – 10 de septiembre de 2025

En la noche del miércoles, 10 de septiembre de 2025, el número ganador del Paisita Noche fue:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Un detalle importante es que desde 2025 el sorteo incluye una quinta balota, que funciona como número adicional y brinda a los jugadores una nueva oportunidad para aumentar sus premios.



¿Cuándo se juega el Paisita Noche?

Este sorteo se realiza todos los días de la semana, con horarios que cambian según el día:



De lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

¿Cómo participar en el Chance Paisita Noche?

Jugar al Paisita Noche es sencillo y accesible. Las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000, eligiendo combinaciones de hasta cuatro cifras. Entre sus modalidades más conocidas se encuentran.



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en orden exacto.

acertar las cuatro cifras en orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.

¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Los requisitos para reclamar un premio varían según el valor ganado, pero siempre es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y su fotocopia.

Dependiendo del monto, medido en UVT (Unidades de Valor Tributario), se piden requisitos adicionales:

