Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 21 de agosto de 2025

El Paisita Noche se ha consolidado como uno de los chances más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde reúne cada día a miles de apostadores que confían en sus números favoritos. Este sorteo, que refleja la cultura y tradición paisa, es transmitido en directo por Teleantioquia y se ha convertido en una cita diaria para quienes buscan la suerte.

Resultado del último sorteo

En la edición del jueves, 21 de agosto de 2025, el número ganador del Paisita Noche fue: 2123 - Tigre.



Número principal: 2123.

Tres últimas cifras: 123.

Dos últimas cifras: 23.

Animal asociado: Tigre.

Desde 2025, el sorteo incluyó la opción de la “quinta balota”, una modalidad adicional que amplía las posibilidades de obtener premios más atractivos.



¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Estos horarios permiten que los jugadores mantengan la emoción de participar sin importar el día de la semana.



Modalidades de juego

El Paisita Noche ofrece varias formas de apostar, adaptándose tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren apuestas rápidas y sencillas:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en el orden del número.

acierto exacto en el orden del número. Combinado cuatro cifras: a cierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

cierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cómo reclamar un premio del Paisita Noche

Para cobrar un premio, los jugadores deben cumplir con algunos requisitos básicos. Siempre es necesario presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible del mismo.

Dependiendo del valor del premio (en UVT), se aplican las siguientes condiciones:

