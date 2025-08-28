Publicidad

Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 28 de agosto de 2025

Paisita Noche resultado del último sorteo hoy jueves 28 de agosto de 2025

El chance Paisita Noche juega todos los días después de las 6 de la tarde. Revise aquí el número ganador hoy 28 de agosto de 2025.

Paisita Noche
Paisita Noche
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 06:07 p. m.

El Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos más representativos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde forma parte de la tradición y la cultura paisa. Su transmisión en vivo por Teleantioquia acerca a miles de jugadores que cada día siguen atentos los resultados.

Resultado del último sorteo

En el sorteo correspondiente al jueves, 28 de agosto de 2025, el número ganador fue: 8161 - Zorro.

  • Número principal: 8161.
  • Tres últimas cifras: 161.
  • Dos últimas cifras: 61.
  • Animal asociado: Zorro.
Resultado de Paisita Noche - 28 de agosto.png

Además, desde 2025 el juego incorporó la novedad de la quinta balota, una innovación que amplía las combinaciones disponibles y aumenta las posibilidades de ganar.

Horarios del Paisita Noche

El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:

  • Lunes a sábado: 6:00 p.m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p.m.

De esta manera, los apostadores pueden participar diariamente y conocer los resultados en vivo.

Modalidades de juego

El Paisita Noche ofrece varias formas de apostar, lo que permite a los jugadores escoger la opción que más se ajuste a su estilo:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.
  • Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: últimas tres cifras en orden exacto.
  • Combinado tres cifras: últimas tres cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras (pata): últimas dos cifras en orden exacto.
  • Una cifra (uña): última cifra.

Estas modalidades combinan apuestas de menor riesgo con jugadas que ofrecen premios más altos.

¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Para hacer efectivo un premio del Paisita Noche, el ganador debe presentar:

  • Tiquete original en buen estado.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia del documento de identidad.

Según el valor del premio (medido en UVT), se aplican diferentes requisitos:

  • Menores a 48 UVT: entrega de documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT.
  • Mayores a 182 UVT: se solicita certificación bancaria reciente y el pago se realiza vía transferencia en un plazo máximo de 8 días hábiles.
