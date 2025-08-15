Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

El Paisita Noche se mantiene como uno de los juegos de chance más populares de Colombia, especialmente en Antioquia, donde su nombre rinde homenaje al orgullo y la identidad de la cultura paisa. Este sorteo, transmitido en vivo por Teleantioquia, ofrece premios que van desde $500 hasta $25.000, siempre que el número elegido coincida de forma exacta con el resultado oficial.
En la edición del viernes, 15 de agosto de 2025, el número ganador fue:
- Número principal:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Animal asociado:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o número adicional, lo que incrementa las opciones de obtener premios mayores al combinarse con las cifras principales.
Horarios del sorteo
- Lunes a sábado: 6:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Modalidades de juego
El Paisita Noche cuenta con distintas formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y su orden:
- Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
- Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.
- Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: acierto exacto de las dos últimas cifras.
- Una cifra o uña: acierto de la última cifra.
Cómo reclamar un premio
Para cobrar, el ganador debe presentar:
- Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Requisitos según el valor ganado (en UVT):
- Menor a 48 UVT: documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (en el punto de venta).
- Mayor a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza vía transferencia bancaria en un plazo máximo de 8 días hábiles.
El Paisita Noche sigue siendo una cita imperdible para miles de apostadores que, noche tras noche, buscan la emoción del sorteo y sueñan con llevarse el premio mayor de este tradicional juego colombiano.