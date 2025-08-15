Publicidad

Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

El chance Paisita Noche juega todos los días después de las 6 de la tarde. Revise aquí el número ganador hoy 15 de agosto de 2025.

Paisita Noche resultado del último sorteo
Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 15, 2025 04:46 p. m.

El Paisita Noche se mantiene como uno de los juegos de chance más populares de Colombia, especialmente en Antioquia, donde su nombre rinde homenaje al orgullo y la identidad de la cultura paisa. Este sorteo, transmitido en vivo por Teleantioquia, ofrece premios que van desde $500 hasta $25.000, siempre que el número elegido coincida de forma exacta con el resultado oficial.

En la edición del viernes, 15 de agosto de 2025, el número ganador fue:

  • Número principal:
  • Tres últimas cifras:
  • Dos últimas cifras:
  • Animal asociado:

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o número adicional, lo que incrementa las opciones de obtener premios mayores al combinarse con las cifras principales.

Horarios del sorteo

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Modalidades de juego

El Paisita Noche cuenta con distintas formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y su orden:

  • Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
  • Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.
  • Combinado tres cifras: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acierto exacto de las dos últimas cifras.
  • Una cifra o uña: acierto de la última cifra.

Cómo reclamar un premio

Para cobrar, el ganador debe presentar:

  • Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor ganado (en UVT):

  • Menor a 48 UVT: documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (en el punto de venta).
  • Mayor a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza vía transferencia bancaria en un plazo máximo de 8 días hábiles.

El Paisita Noche sigue siendo una cita imperdible para miles de apostadores que, noche tras noche, buscan la emoción del sorteo y sueñan con llevarse el premio mayor de este tradicional juego colombiano.

