Paisita Noche resultado del último sorteo hoy viernes 22 de agosto de 2025

El Paisita Noche se ha consolidado como uno de los chances más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde cada día reúne a miles de jugadores que confían en sus números de la suerte. Este sorteo, lleno de tradición y cultura paisa, se transmite en directo por Teleantioquia, convirtiéndose en una cita diaria para quienes disfrutan de la emoción de apostar.

Resultado más reciente del Paisita Noche

En el sorteo del viernes, 22 de agosto de 2025, el número ganador fue:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la opción de la quinta balota, una modalidad que amplía las posibilidades de obtener premios más atractivos, lo que ha generado aún más expectativa entre sus seguidores.



¿A qué hora se juega el Paisita Noche?

El sorteo se realiza todos los días, con horarios que permiten a los jugadores participar sin importar la fecha:



Lunes a sábado: 6:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Modalidades de juego del Paisita Noche

El Paisita Noche ofrece diferentes formas de apostar, adaptándose a las preferencias de los apostadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto en el orden del número.

acierto exacto en el orden del número. Combinado cuatro cifras: l as cuatro cifras en cualquier orden.

as cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: co incidencia exacta de las tres últimas cifras.

incidencia exacta de las tres últimas cifras. Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cómo reclamar un premio del Paisita Noche

Para cobrar un premio, los jugadores deben presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad y una fotocopia legible del mismo. Según el valor obtenido en UVT, aplican las siguientes condiciones:

